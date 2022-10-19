До метро "Давыдково" проложили новый живописный маршрут

Новый живописный пешеходный маршрут появился между станцией "Давыдково" БКЛ и Верейской улицей. Станция "Давыдково" открылась для пассажиров в конце прошлого года.

Маршрут до станции метро Давыдково, Москва

Длина маршрута — примерно полтора километра. Он проложен через парк "Долина реки Сетунь". Маршрут представляет собой экологическую тропу, вымощенную деревянными дощечками. Тропа гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, работы прошли в рамках благоустройства территории у станции "Давыдково". По его словам, проложить удобную пешеходную дорожку попросили сами жители.

Для того, чтобы не закрывать почву, строителям пришлось установить на маршруте сотни свай. На пути появились места для отдыха, хорошее освещение и мостовой переход через реку. Также рабочие обновили пешеходную зону на Верейской улице.

Ранее рабочие сделали удобный маршрут через Козловский лес. Там есть площадки для занятия спортом, детские площадки, а также места, где можно отдохнуть.

В августе столичные власти сообщали, что в Козловском лесу обустроен современный парк с прогулочными маршрутами и местами для отдыха.