Народный фронт: госкомпаниям надо запретить покупать дорогие машины во время СВО

Народный фронт выступил с инициативой запретить покупку автомобилей премиальных марок компаниям, среди учителей учредителей которых есть госорганы.

Как отметили в пресс-службе движения, такая мира позволит сэкономить федеральный бюджет во время проведения спецоперации на Украине.

Там также назвали самую значительную компанию — "Росагролизинг", которая полностью подчиняется Минсельхозу России.

"Речь идет о закупке Hyundai Genesis G90L. Аграрии готовы потратить 17,9 млн рублей на данный автомобиль представительского класса", — приводятся в заявлении слова представителя Народного фронта Валерия Алексеева.

Он отметил, что сейчас проводится спецоперация, и страна вынуждена экономить, чтобы помогать фронту. Потому подобные закупки выглядят "аморально".