Народный фронт выступил с инициативой запретить покупку автомобилей премиальных марок компаниям, среди учителей учредителей которых есть госорганы.
Как отметили в пресс-службе движения, такая мира позволит сэкономить федеральный бюджет во время проведения спецоперации на Украине.
Там также назвали самую значительную компанию — "Росагролизинг", которая полностью подчиняется Минсельхозу России.
"Речь идет о закупке Hyundai Genesis G90L. Аграрии готовы потратить 17,9 млн рублей на данный автомобиль представительского класса", — приводятся в заявлении слова представителя Народного фронта Валерия Алексеева.
Он отметил, что сейчас проводится спецоперация, и страна вынуждена экономить, чтобы помогать фронту. Потому подобные закупки выглядят "аморально".
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