Власти Курской области приняли решение о продлении "жёлтого" уровня террористической опасности в регионе.
По словам губернатора Романа Старовойта, он будет действовать до 22 октября 2022 года. Кроме того, глава Курской области порекомендовал жителям сохранять осторожность.
Руководитель региона призвал оперативно передавать сведения о подозрительных вещах и беспилотниках сотрудникам экстренных служб.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.