Старовойт: "жёлтый" уровень террористической опасности продлён в Курской области

Власти Курской области приняли решение о продлении "жёлтого" уровня террористической опасности в регионе.

По словам губернатора Романа Старовойта, он будет действовать до 22 октября 2022 года. Кроме того, глава Курской области порекомендовал жителям сохранять осторожность.

Руководитель региона призвал оперативно передавать сведения о подозрительных вещах и беспилотниках сотрудникам экстренных служб.