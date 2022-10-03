Правительство Оренбургской области не может найти поставщика новых иномарок

В правительстве Оренбургской области продолжают поиски поставщика новых иномарок на 17,5 млн рублей. Заявки на аукцион, который должен был состояться в сентябре, принимали до 23-го числа, однако на закупку не решилась ни одна из компаний, сообщает издание 56orb.ru.

Отмечается, что заказчик планировал обновить автопарк и закупить семь седанов не старше 2021 года.