В правительстве Оренбургской области продолжают поиски поставщика новых иномарок на 17,5 млн рублей. Заявки на аукцион, который должен был состояться в сентябре, принимали до 23-го числа, однако на закупку не решилась ни одна из компаний, сообщает издание 56orb.ru.
Отмечается, что заказчик планировал обновить автопарк и закупить семь седанов не старше 2021 года.
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