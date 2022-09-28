Реплика Aston Martin DB5, использовавшаяся для трюков в блокбастере о Джеймсе Бонде "Не время умирать", была продана на аукционе в среду, 28 сентября, почти за 3 миллиона фунтов стерлингов, сообщил аукционный дом Christie's.
Деньги (3,18 млн долларов США) будут переданы на благотворительность вместе с поступлениями от продажи 24 других лотов, выставленных на специальной распродаже предметов, приуроченной к 60-летию агента 007.
На реплике даже имеются "пулемёты", которые спрятаны за фарами, пишет France 24.
Реплика культового Aston, одного из восьми автомобилей, специально разработанных и изготовленных для фильма 2021 года, является единственным трюковым автомобилем DB5, выставленным на продажу Aston Martin и EON Productions, по данным Christie's.
Другие предметы в продаже включают автомобили, а также известные костюмы и аксессуары, связанные с франшизой.
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