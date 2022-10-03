Политолог Дугин: "Мы должны мобилизовать всё наше общество"

Украинский кризис невозможно решить путём переговоров, нужна мобилизация всего российского общества, заявил политолог и философ Александр Дугин.

"Мы должны быть сильными, мы должны побеждать, мы должны мобилизовать всё наше общество", — пояснил он в интервью телеканалу "Россия".

Эксперт отметил, что "выживший из ума" Байден и "наркоман" Зеленский являются поводами для шуток в России, но не мешают Западу "эффективно и жёстко" атаковать нашу страну.

"Они (западные страны. — Прим. ред.) стоят за свою идею, за абсолютно ложную и абсолютно бесчеловечную, но самое главное — в их мире нам вообще не отводится никакого места", — уточнил Дугин.

Ранее стало известно, что в Киеве напрасно ждали антимобилизационных бунтов в России — весь "протестный актив" сбежал из страны.