После вхождения Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России в стране может появиться новый федеральный округ. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он не исключает, что полуостров также станет частью округа.
"Что будет новый федеральный округ, я не сомневаюсь. Но как он будет называться, — мне кажется, варианты разные", — сказал Цеков в беседе с РИА Новости.
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