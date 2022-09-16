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В Ставрополе потратили четыре млрд бюджетных рублей за восемь месяцев

Россия

Основную часть бюджета Ставрополя — 2,7 млрд рублей — муниципальные власти потратили на социальные выплаты. На постройку новых школ и детсадов ушло ещё 1,3 млрд рублей.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что уже два года используют эффективные инструменты для бюджетного планирования. Это позволяет экономить финансы и сокращать муниципальный долг, пишет издание newstracker.ru.

"За восемь месяцев текущего года он сократился почти на 173,5 млн рублей", — заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

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Автор: Антон Уткин
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