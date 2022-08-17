На Ставрополье женщина получила маткапитал по фальшивым документам

На Ставрополье расследуют уголовное дело в отношении двух женщин, которых подозревают в мошенничестве со средствами материнского капитала. Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По информации издания, 44-летней женщине из Архангельской области, предоставившей фальшивые документы, выдали маткапитал.

Затем она оформила фиктивный договор на получение займа под предлогом возведения дома.

Впоследствии фигурантка уголовного дела передала его в профильную организацию, после чего получила деньги для погашения займа.

Позже выяснилось, что злоумышленнице помогала 46-летняя женщина, которая после мошеннических действий взяла себе часть украденной суммы. Как пояснили в пресс-службе УМВД, размер ущерба составил 460 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительниц Архангельской области. Женщинам грозит наказание вплоть до шести лет тюрьмы.