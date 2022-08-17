На Ставрополье расследуют уголовное дело в отношении двух женщин, которых подозревают в мошенничестве со средствами материнского капитала. Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
По информации издания, 44-летней женщине из Архангельской области, предоставившей фальшивые документы, выдали маткапитал.
Затем она оформила фиктивный договор на получение займа под предлогом возведения дома.
Впоследствии фигурантка уголовного дела передала его в профильную организацию, после чего получила деньги для погашения займа.
Позже выяснилось, что злоумышленнице помогала 46-летняя женщина, которая после мошеннических действий взяла себе часть украденной суммы. Как пояснили в пресс-службе УМВД, размер ущерба составил 460 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительниц Архангельской области. Женщинам грозит наказание вплоть до шести лет тюрьмы.
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