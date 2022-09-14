На чемпионате "Молодые профессионалы" лучшей стала сборная Москвы

На X Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" столичная сборная завоевала 269 медалей: 176 золотых, 65 серебряных и 28 бронзовых. Москвичи стали лидерами в медальном зачете третий год подряд, сообщает газета "Мой район".

Как отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской, сборная Москвы по 43 компетенциям с 2019 по 2022 год берет медали только высшего достоинства. В этом году московским конкурсантам удалось улучшить результат по 40 компетенциям.

Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" — это самые крупные в России соревнования профессионального мастерства для студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 10 о 17 лет. В этом году они проходили по 274 компетенциям в два этапа весной и осенью.