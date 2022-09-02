Жителям Хабаровского края угрожает мощный тайфун "Хинамнор"

Жителей Хабаровского края предупредили о приближении мощного тайфуна "Хинамнор". Непогода обрушится на регион уже на следующей неделе.

По словам представителя Дальневосточного гидрометцентра Галины Брынцевой, сильные порывы ветра будут валить деревья и срывать крыши.

"Хинамнор" придет в Хабаровский край 6 сентября и будет оказывать влияние до 8-го", — рассказала она изданию РИА Новости.

Специалист уточнила, что тайфун будет "очень глубоким, мощным и активным".