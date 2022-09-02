Жителей Хабаровского края предупредили о приближении мощного тайфуна "Хинамнор". Непогода обрушится на регион уже на следующей неделе.
По словам представителя Дальневосточного гидрометцентра Галины Брынцевой, сильные порывы ветра будут валить деревья и срывать крыши.
"Хинамнор" придет в Хабаровский край 6 сентября и будет оказывать влияние до 8-го", — рассказала она изданию РИА Новости.
Специалист уточнила, что тайфун будет "очень глубоким, мощным и активным".
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