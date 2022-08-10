Владелец музея транспорта "Метро на даче", бывший машинист Московского метрополитена Георгий Манохин планирует перенести свои коллекции в настоящие вагоны. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Манохин на протяжении многих лет создавал экспонаты для экспозиции. Большую часть первого этажа музея занимает кабина вагона Ёж-2 ("ёжика"), которую мужчина сделал из фанеры.
Внутри вагона находится уникальный пульт управления и водительская форма. На втором этаже расположен зал с формой для сотрудников метро, а под потолком — схемы линий Будапешта, Санкт-Петербурга и Софии.
Бывший машинист планирует перенести свои коллекции в настоящие вагоны и сделать свою линию метро от станции Апрелевка до музея.
"Жителей и туристов ждёт поездка в вагонах метро прошлых лет под управлением электровоза", — поделился Манохин.
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