Владелец музея транспорта хочет запустить линию метро в Московской области

Владелец музея транспорта "Метро на даче", бывший машинист Московского метрополитена Георгий Манохин планирует перенести свои коллекции в настоящие вагоны. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Манохин на протяжении многих лет создавал экспонаты для экспозиции. Большую часть первого этажа музея занимает кабина вагона Ёж-2 ("ёжика"), которую мужчина сделал из фанеры.

Внутри вагона находится уникальный пульт управления и водительская форма. На втором этаже расположен зал с формой для сотрудников метро, а под потолком — схемы линий Будапешта, Санкт-Петербурга и Софии.

Бывший машинист планирует перенести свои коллекции в настоящие вагоны и сделать свою линию метро от станции Апрелевка до музея.

"Жителей и туристов ждёт поездка в вагонах метро прошлых лет под управлением электровоза", — поделился Манохин.