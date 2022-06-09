В Москва около станции метро "Парк Победы" нашли муляж гранаты

В Москве рядом со станцией метрополитена "Парк Победы" был обнаружен предмет, который похож на гранату. По словам источника в экстренных службах, территория оцеплена, на места работают сапёры.

Telegram-каналы сообщают, что разминированием взрывного устройства занимается специальный робот. При этом станция "Парк Победы" работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что обнаруженный подозрительный предмет был муляжом гранаты.

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