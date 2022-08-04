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Петербургские чиновники запутались в оценке "хрущевок" под снос

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Общественный деятель Ирина Баханович объяснила недоверие к реновации в Санкт-Петербурге непродуманностью закона о комплексном развитии территории. Баханович напомнила, что даже парламентарии теряются при ответах на ключевые вопросы о процессе КРТ. В подобных условиях рассчитывать на позитивную оценку общества не приходится.

Петербургские чиновники запутались в оценке "хрущевок" под снос

Вопреки расхожему мнению, общественного протеста против реновации в Санкт-Петербурге нет, уверена адвокат Ирина Баханович. По ее наблюдениям, общество недовольно лишь законом, который нуждается в доработке, либо отмене.

По наблюдениям Баханович, большинство петербуржцев, которых может затронуть расселение хрущевок, выступает против закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в существующем виде. Общественница отметила, что жители Петербурга показали высокую степень самоорганизации, подключившись к обсуждениям вопросов реновации. При этом активность руководителей Петербурга, выпускающих методички и выступающих в телеэфирах, порождает лишь больше вопросов и к власти, и к закону.

В пример Баханович привела выступление главы петербургского парламента Александра Бельского и депутата Дмитрия Павлова на канале "Санкт-Петербург". Как отметила общественница, законодатели ушли от ответа на вопрос о механизмах оценки жилья под снос.

"Им задают вопрос — так по рыночной цене будет компенсация происходить или по кадастровой? И, понимаете, они начинают плавать. Так если вы сами не можете сформулировать и четко дать ответ — о каком доверии может идти речь? Отсылка к жилищному кодексу говорит, что это рыночная цена. Но не определена методика, по какой расчет этот будет производиться. Вы принимали закон, значит, вы готовы к тому, чтобы он был рабочий. Ответьте на все вопросы, проработайте эти вопросы, тогда, может быть, вам кто-то начнет доверять", — заявила Баханович.

Напомним, спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский уклонился от прямого ответа на вопрос об оценке жилья под снос, заявив, что не хочет "грузить" горожан. Тем не менее, глава ЗакСа заверил, что каждую квартиру оценят индивидуально, в том числе будут учитывать состояние и ремонт.

Выступление Бельского и депутата Дмитрия Павлова на канале "Санкт-Петербург" не помогло снизить напряженность в обществе и успокоить жителей хрущевок, отмечают в Телеграм-каналах. Передача, по отзывам зрителей, посеяла еще больше сомнений и опасений среди жителей пятиэтажных "панелек".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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