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"Все в порт": Беглов, возможно, придумал новую коррупционную схему

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В понедельник губернатор Петербурга Беглов обратился в Правительство РФ с инициативой снизить арендную плату за использование причальной стенки в Большом порту Санкт-Петербург. Аналитики предсказывают, что это начало новой коррупционной схемы — инициатива Смольного приведет к обесцениванию земель. После чего они будут проданы.

"Все в порт": Беглов, возможно, придумал новую коррупционную схему

Ранее стало известно, что Беглов направил в адрес правительства Российской Федерации письмо с инициативой о снижении арендной платы за использование причальной стенки в Большом порту Санкт-Петербург. Как сообщает пресс-служба Смольного, таким образом городская администрация пытается оказать посильную помощь стивидорным компаниям, которые в условии жестких западных санкций сегодня терпят убытки — эта мера якобы позволит пополнить операционные средства для оборотной деятельности.

Между тем, несмотря на сокращение грузооборота после начала новой волны западных санкций, снижение арендной платы за использование инфраструктуры порта скажется только на состоянии этой самой инфраструктуры и мало чем поможет стивидорам.

Дело в том, что стивидорные компании являются высокодоходными предприятиями с широкими финансовыми возможностями и им данная инициатива в общем зачете погоды не сделает. Но зато поможет некоторым лицам, у которых намерения нисколько не связаны с поддержкой.

"Однако внезапно Смольный в целом и губернатор Беглов в частности решили, что настало время оказывать помощь именно стивидорам, причем за счет снижения платы за аренду, что неминуемо приведет к износу портовой инфраструктуры — арендная плата не берется, что называется "с потолка", она идет на обслуживание этих самых портов. Как следствие, все это может вылиться в очередную "инициативу" от губернатора Беглова в правительство РФ с просьбой передать Большой порт на баланс города", — утверждает портал "Сенсаций.нет".

И вот тут начнется самое интересное — высоколиквидная земля пойдет в частные руки. Таких примеров немало. В 2011 году пассажирский порт "Морской фасад" был передан в собственность Санкт-Петербургу, после чего передан в управление УК "Морской фасад".

В 2013 году была озвучена идея Смольного передать причалы на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта в управление той же управляющей компании (Морской фасад), так как ФГУП "Росморпорт" содержит их в неудовлетворительном состоянии. В 2019 году в "Морском фасаде" заявили, что Минтранс одобрил передачу причалов. Ориентировочное время передачи было обозначено как 2020-2021 года, однако пока этого не произошло.

И вот новая попытка. Тем более, что Большой порт уже хотели перенести в Ленинградскую область, чтобы застроить освободившиеся земли жильем и торговыми центрами. Тогда выступило против федеральное правительство.

Теперь Беглов пытается зайти другим путем. Если получится, то город потеряет много и надолго, а кто-то хорошо одноразово заработает.

"Если такая схема удастся, то город потеряет работающую портовую инфраструктуру, приносящую многомилионные доходы и получит взамен жилые комплексы с детсадами и школами, на которые уже сам будет расходовать бюджетные средства. Вряд ли стивидорам, о которых якобы сегодня так заботится петербургский губернатор, так нужна подобная "помощь", — пишет портал "Сенсаций.нет".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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