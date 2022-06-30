Администрация Санкт-Петербурга не дала достойного ответа на скандал, разгоревшийся во время фестиваля "День Русской Славы-2022" в Пушкине. Так, на мероприятии местные чиновники запретили демонстрировать все, что связано с российской спецоперацией на Донбассе. Журналисты издания Pravda.Ru обратились к бизнесмену Евгению Пригожину за комментарием о бездействии петербургских чиновников.
Предприниматель предположил, что отсутствие патриотизма у представителей городской администрации связано с их тесными связями с западными странами.
"Есть вещи, которые изменить очень тяжело, но они остаются на нашей совести. Отсутствие патриотизма в различных ветвях администрации Петербурга — это совершившийся факт, надо смотреть, откуда ноги растут", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Ноги, считает бизнесмен, растут от бесконечных зарубежных командировок, вывоза денег за границу и от дружбы с иностранными государствами.
"Почему с этим не разбирается руководство Петербурга и никак на это не реагирует? Видимо, рыльце в пуху", — добавил он.
После сообщений СМИ, что во время выставки "Мариуполь — битва за русский мир" была убрана вся символика Z и V, и спрятаны экспонаты, связанные с российской спецоперацией на Украине, администрация Пушкинского района начала проверку. Активисты "КИБЕР ФРОНТА Z" обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой обратить внимание на этот вопиющий случай и принять меры.
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