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Россия

Любые попытки посягнуть на Крым будут считаться объявлением войны России, а если это сделает страна, которая входит в Североатлантический альянс, это будет означать конфликт со всем НАТО, который фактически будет являться третьей мировой войной, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на бывшего президента России, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

По словам политика, это будет "тотальная катастрофа".

Так Медведев прокомментировал возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.

Напомним, Тулси Габбард, которая является бывшим кандидатом в президенты США, призвала Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Она считает, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на переговоры с Россией.

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Автор: Денис Постольский
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