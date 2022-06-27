Любые попытки посягнуть на Крым будут считаться объявлением войны России, а если это сделает страна, которая входит в Североатлантический альянс, это будет означать конфликт со всем НАТО, который фактически будет являться третьей мировой войной, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на бывшего президента России, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.
По словам политика, это будет "тотальная катастрофа".
Так Медведев прокомментировал возможное вступление Украины в Североатлантический альянс.
Напомним, Тулси Габбард, которая является бывшим кандидатом в президенты США, призвала Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Она считает, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому придётся согласиться на переговоры с Россией.
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