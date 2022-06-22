Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным близкими.

На экономическом форуме в Катаре глава республики заявил, что глава РФ является "надёжным союзником Казахстана".

Отвечая на вопрос о том, не высказывал ли Путин разочарования после его слов на Петербургском международном экономическом форуме о непризнании Донецкой и Луганской народных республик, Токаев ответил отрицательно.

Президент Казахстана отметил, что сразу после форума с Путиным прошла "хорошая встреча". Президент России был "очень спокоен и уверен в себе".

Ранее Токаев заявил, что Казахстан не обязан кланяться в ноги России. По словам политика, организация ОДКБ впервые за 30 лет "как-то" себя проявила, но в этом нет заслуги России.