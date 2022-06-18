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Беглов сравнил себя с Петром I во время пресс-подхода по итогам ПМЭФ

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В ходе пресс-подхода по итогам ПМЭФ-2022 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь провел параллели с Петром I. Глава города на Неве регулярно использует образ великого реформатора, несмотря на то, что его собственные реформы терпят провалы.

Беглов сравнил себя с Петром I во время пресс-подхода по итогам ПМЭФ

Во время беседы с журналистами губернатор Беглов выразил уверенность, что из санкций можно извлечь пользу. Глава города привел в пример основателя Санкт-Петербурга, поблагодарившего шведов после сражения.

"Что касается санкций — вы знаете, в свое время Пётр I после Полтавской битвы поднял кубок "За наших учителей". Я уверен, что через несколько лет мы тоже поднимем бокалы и скажем спасибо Западу за его санкции", — сообщил Беглов.

Ранее администрация Санкт-Петербурга и лично губернатор Александр Беглов неоднократно проводили параллели с Петром I. Глава города упомянул великого императора в ролике по случаю дня рождения основателя Петербурга, отметив, что Северная столица стала "символом побед". Кроме того, в официальном праздничном ролике по случаю юбилея Петра было отмечено, что император якобы был бы доволен внешним видом своего города. Видео вызвало негативную реакцию жителей Северной столицы, напомнивших, что исторический центр покрыт трещинами и медленно разрушается из-за бездействия Беглова.

Как отмечают эксперты, постоянное упоминание Бегловым великого реформатора невыгодно губернатору. На время управления Санкт-Петербургом Беглов запланировал ряд реформ, таких как мусорная и транспортная, однако проведенные командой губернатора изменения оказались крайне неумелыми и болезненными для горожан. С начала текущего года в Петербурге не налажен вывоз мусора, а транспортная реформа привела к сбоям в движении автобусов и увеличению времени в пути.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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