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Беглов в День России снова сравнил себя с Петром I

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем России, в очередной раз сравнив себя с императором Петром Первым. На личной странице во "ВКонтакте" он опубликовал ролик с детским хором, поющим на фоне памятника "Медный всадник". Подобные акценты на персоне российского царя градоначальник делал и ранее.

Беглов в День России снова сравнил себя с Петром I

Поздравление петербуржцам опубликовала пресс-служба губернатора. В тексте Беглов вновь упоминает персону Петра I, отмечая, что Северная столица благодаря российскому царю стала "символом побед".

"В этом году мы отмечаем 350 лет со дня рождения Петра Первого. Основанный им город — Санкт‑Петербург — стал символом его побед и преобразований. Сегодня вместе со всей страной Петербург трудится во имя сильной и стабильной России, во имя светлого и великого будущего нашего Отечества", — отметил губернатор.

На личной странице во "ВКонтакте" Беглов опубликовал еще одно поздравление, прикрепив к нему ролик. В нем детский хор исполняет Гимн РФ на фоне "Медного всадника". Большую часть ролика камера с разных ракурсов демонстрирует памятник российскому императору.

В последнее время Беглов часто сопоставляет себя с российским императором Петром Первым. Градоначальник сделал это в поздравительных речах, посвященных 350-летию со дня рождения царя, а также в различных интервью журналистам. В мае губернатор посадил дерево в Парке Победы, куда специально был приглашен актер в костюме Петра I. Глава Петербурга сделал с ним постановочное фото. В прошлом году Беглов тоже отождествлял себя с российским царем, называя его "марафонцем" и "человеком длинной воли".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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