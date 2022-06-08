Смоляк: вместо Беглова в Петербурге будет назначен врио губернатора

В Санкт-Петербурге в ближайшее время будет назначен временно исполняющий обязанности губернатора. На это указывают поправки в Устав города, которые принимают депутаты в срочном порядке.

Как пишет Telegram-канал "Смоляк", петербургские депутаты в срочном порядке принимают поправки в Устав города. Пока только в первом чтении, но нет никаких сомнений, что изменения будут одобрены. Поправки принимаются под нового исполняющего обязанности губернатора, который будет назначен в ближайшее время.

В результате внесения поправок парламентарии могут лишиться совещательного голоса на заседаниях городского правительства. Это будет означать, что если они все же попадут в Смольный, то не смогут задавать вопросов и выдвигать возражения, а будут лишь смотреть на важные лица чиновников.

Будущий врио губернатора, напротив, получит право менять функционал вице-губернаторов. Например, если депутаты проголосуют за кандидатуру вице-губернатора по ЖКХ, а глава города поручит ему заняться сферой образования, то ничего депутаты с этим сделать не смогут, отмечает "Смоляк".

Таким образом необходимость в Законодательном Собрании может и вовсе пропасть, а спикер Александр Бельский и его подручные "единороссы" войдут в историю Санкт-Петербурга как могильщики парламента.