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Автор Ольга Лазарева

В Москве выбрали лучшие школьные спортклубы

Россия » Центр » Москва

Московский центр "Патриот.Спорт" подвел итоги конкурса "Лучший школьный спортивный клуб". В нем приняли участие представители 467 школ и колледжей столицы. Победу одержал спортклуб "Эволюция" из школы № 2127, второе место занял клуб "Бомбардир" из школы № 853, а бронза досталась клубу "Звезда" из школы № 1474.

В Москве выбрали лучшие школьные спортклубы

Участников соревнования оценивали по 19 критериям. Среди них количество видов спорта, которыми занимаются участники клуба, наличие атрибутики, активность в соцсетях, проведение просветительских мероприятий и др.

"В рамках школьных спортивных клубов действует более 20 тысяч кружков и секций, которые посещают свыше 300 тысяч детей. Школьники создают группы поддержки, выступают комментаторами на соревнованиях, придумывают лозунги и речовки для своих команд. Такие проекты объединяют детей, родителей, педагогов, тренеров и наглядно показывают, что вместе, единой командой, можно добиться отличных результатов", — рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Он также напомнил, что на уроках физкультуры в московских школах ребята занимаются футболом, баскетболом и волейболом, гимнастикой, легкой атлетикой и плаванием, а зимой катаются на лыжах.

"Школьные спортивные клубы — это место, где ребята могут не только проявить себя, но и почувствовать командный дух, встретить новых близких друзей и даже приобщить родителей к спортивным активностям", — отметил Молев.

Победителей конкурса наградят кубками, дипломами и памятными призами в начале следующего учебного года.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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