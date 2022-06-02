В Москве выбрали лучшие школьные спортклубы

Московский центр "Патриот.Спорт" подвел итоги конкурса "Лучший школьный спортивный клуб". В нем приняли участие представители 467 школ и колледжей столицы. Победу одержал спортклуб "Эволюция" из школы № 2127, второе место занял клуб "Бомбардир" из школы № 853, а бронза досталась клубу "Звезда" из школы № 1474.

Участников соревнования оценивали по 19 критериям. Среди них количество видов спорта, которыми занимаются участники клуба, наличие атрибутики, активность в соцсетях, проведение просветительских мероприятий и др.

"В рамках школьных спортивных клубов действует более 20 тысяч кружков и секций, которые посещают свыше 300 тысяч детей. Школьники создают группы поддержки, выступают комментаторами на соревнованиях, придумывают лозунги и речовки для своих команд. Такие проекты объединяют детей, родителей, педагогов, тренеров и наглядно показывают, что вместе, единой командой, можно добиться отличных результатов", — рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев.

Он также напомнил, что на уроках физкультуры в московских школах ребята занимаются футболом, баскетболом и волейболом, гимнастикой, легкой атлетикой и плаванием, а зимой катаются на лыжах.

"Школьные спортивные клубы — это место, где ребята могут не только проявить себя, но и почувствовать командный дух, встретить новых близких друзей и даже приобщить родителей к спортивным активностям", — отметил Молев.

Победителей конкурса наградят кубками, дипломами и памятными призами в начале следующего учебного года.