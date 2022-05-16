Депутат Хамзаев посчитал заказной публикацию, где его назвали "идиотом"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев посчитал заказным пост в одном из Telegram-каналов, в котором политика назвали "идиотом" за размышления о необходимости развития профессионального футбола в России. Парламентарий предложил обсудить проблему публично.

"Печально, что нормальный информационный канал превратили в заказную проплачиваемую помойку. Информационные площадки должны оставаться независимыми от финансовых заказух", — заявил Хамзаев.

Ранее в эфире Матч ТВ он задался вопросом о необходимости развития футбола, который в России существует за государственный счёт.

"Зачем нам вообще сегодня футбол? Давайте определимся для себя. Это не частная история, 97% денег в футболе — государственные" — сказал тогда политик.

После этого один из Telegram-каналов опубликовал цитату Хамзаева с его фотографией и подписал: "Зачем нам нужен этот идиот в качестве депутата?"

В ответ парламентарий напомнил, что на развитие футбола в России расходуются миллиарды бюджетных рублей, однако вложения не приносят результата на спортивных полях. Он подчеркнул, что большая часть россиян поддерживает его позицию.

"Миллиарды на футбол тратятся, а результата нет. Нормальных, понимающих суть проблемы мужиков больше. Всем тем, кто кулуарно выкрикивает, предлагаю открытый диалог", — добавил Хамзаев.