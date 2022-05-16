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Автор Камиль Джабраилов

Депутат Хамзаев напомнил Финляндии о Ленине и шведском прошлом

Мир

Россия превратила Финляндию из отсталой шведской окраины в развитый регион. Именно Российской империи Хельсинки обязаны своей независимостью, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Независимость Финляндии — бесценный подарок Ленина. В Российской империи из депрессивной шведской окраины Финляндия превратилась в развитую автономию, завела свою валюту и собственные законы", — отметил политик, комментируя намерение Хельсинки вступить в НАТО.

По словам парламентария, власти Финляндии в годы Второй мировой войны сначала поддерживали нацистов, а позднее перешли на сторону СССР. "Мечущиеся финские правители" быстро забывают, кто дал им независимость, добавил Хамзаев.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
нато швеция финляндия владимир ленин
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