В Финляндии показали подземный бункер на случай нападения Армии РФ.
Кажется, паранойя граждан Суоми распространяется дальше вступления в Североатлантиеский Альянс НАТО. Власти Финляндии утверждают, что построили под землёй убежище, в которое может вместиться всё население Хельсинки.
Подземный бункер может защитить жителей столицы от любых угроз – химической атаки, радиации и ядерных ударов.
Кроме того, скучать под землёй гражданам не придётся. В убежище оборудовано поле для флорбола, спортивный зал, детские площадки, кафетерий и парковка.
И это только одно из множества таких убежищ, построенных под Хельсинки.
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