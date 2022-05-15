Финляндия показала подземный бункер на случай нападения России

В Финляндии показали подземный бункер на случай нападения Армии РФ.

Кажется, паранойя граждан Суоми распространяется дальше вступления в Североатлантиеский Альянс НАТО. Власти Финляндии утверждают, что построили под землёй убежище, в которое может вместиться всё население Хельсинки.

Подземный бункер может защитить жителей столицы от любых угроз – химической атаки, радиации и ядерных ударов.

Кроме того, скучать под землёй гражданам не придётся. В убежище оборудовано поле для флорбола, спортивный зал, детские площадки, кафетерий и парковка.

И это только одно из множества таких убежищ, построенных под Хельсинки.

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