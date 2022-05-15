EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Украине были замечены боевые вертолёты Ми-24 из Польши
Финляндия показала подземный бункер на случай нападения России
ЛНР: убегая, нацбаты заминировали склад и цистерны с химикатами на заводе "Заря"
Кулеба к ФРГ: "Хватит сидеть на диване и смотреть телевизор, пойдите на жертвы"
"Напишите в Спортлото" - с подачи Монтян в соцсетях дают советы жёнам азовцев*
Провокация на "Евровидении" не оставила шансов: "Азов"* должен быть уничтожен
Военкор Котенок: ВСУ готовят две новые крепости в Донбассе
Автор Дмитрий Плотников

Финляндия показала подземный бункер на случай нападения России

Общество

В Финляндии показали подземный бункер на случай нападения Армии РФ.

Кажется, паранойя граждан Суоми распространяется дальше вступления в Североатлантиеский Альянс НАТО. Власти Финляндии утверждают, что построили под землёй убежище, в которое может вместиться всё население Хельсинки. 

Подземный бункер может защитить жителей столицы от любых угроз – химической атаки, радиации и ядерных ударов.

Кроме того, скучать под землёй гражданам не придётся. В убежище оборудовано поле для флорбола, спортивный зал, детские площадки, кафетерий и парковка. 

И это только одно из множества таких убежищ, построенных под Хельсинки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Финляндия показала подземный бункер на случай нападения России
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
хельсинки финляндия
Популярное
Силовые структуры
Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой

Российские военные начали штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские неонацисты из полка "Азов"*. По крайне мере, так утверждают сами боевики.

Боевики заявили о начале штурма "Азовстали" с танками и пехотой
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
Идите работать: поляки разогнали митинг украинских беженцев в Варшаве
Мир. Новости мира
РВ: Военные ВС России зачищают опорный пункт ВС Украины
Политика. Новости и аналитика
Медведев: России плевать на непризнание новых границ Украины
Любовь Степушова Польша "съест" Германию, если Россия позволит Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова Игорь Буккер Хакеры ЕС заподозрили ЕК в нарушении конфиденциальности Игорь Буккер
Общество
Спасти боевиков с "Азовстали" уже просят лидера Китая Си Цзиньпина
Силовые структуры
Польша поставила на Украину бракованные танки
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Силовые структуры
Суздальцев: РФ нанесла ответный удар ВСУ за нападение на Белгородскую область
Последние материалы
Военный эксперт США: РФ уже перебрасывает по воздуху войска в Приднестровье
Болгарский политолог: конфликт России и Украины закончится как Корейская война
На Украине были замечены боевые вертолёты Ми-24 из Польши
Гелевый аккумулятор: принцип работы, использование, плюсы и минусы
Финляндия показала подземный бункер на случай нападения России
ЛНР: убегая, нацбаты заминировали склад и цистерны с химикатами на заводе "Заря"
Кулеба к ФРГ: "Хватит сидеть на диване и смотреть телевизор, пойдите на жертвы"
"Напишите в Спортлото" - с подачи Монтян в соцсетях дают советы жёнам азовцев*
Провокация на "Евровидении" не оставила шансов: "Азов"* должен быть уничтожен
Белый дом сбрендил: проиграв войну пастухам коз, замахнулся на Россию - Мэтт Гаец
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников