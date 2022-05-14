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Автор Денис Постольский

Посол в России: капитуляции Москвы на Украине не будет

Россия

Москва твёрдо говорит США, что капитуляции Москвы на Украине не будет, сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол в России: капитуляции Москвы на Украине не будет

"Мы твёрдо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере российские дипломаты, которые работают здесь, такой капитуляции не будет, никогда не будет, — заявил он.

Дипломат выразил уверенность в том, что все задачи, которые поставил президент РФ перед вооруженными силами, будут полностью выполнены.

"Все, что мы хотим — чтобы с территории Украины не было никакой угрозы для Российской Федерации", — отметил Антонов.

Посол подчеркнул, что Вашингтон подталкивает Россию на переговоры, но с условием прекратить специальную военную операцию на Украине.

Ранее Антонов заявил, что Киев готовится устроить очередную провокацию. Затем киевский режим намерен обвинить российские войска в якобы использовании химического оружия на Украине. Дипломаты доказали свои заявления двумя фактами.

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Автор: Денис Постольский
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