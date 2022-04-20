В школах России с 1 сентября введут занятия о спецоперации на Украине

С 1 сентября в школах Российской Федерации начнут проводить уроки, разъясняющие задачи военной специальной операции на Украине.

Об этом в ходе встречи президента Владимира Путина с членами наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Как сказал глава Минпросвещения РФ, это решение приняли, потому что на детей сегодня обрушилось огромное количество фейков.

"Просто на детей шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны", — заявил Кравцов.

Министр подчеркнул, что уже проводились уроки по обществознанию и истории с разъяснениями о задачах проведения военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее министр просвещения заявлял, что с 1 сентября в начале учебной недели в школах будет исполняться российский гимн, а также будут торжественно поднимать флаг России.