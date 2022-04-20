EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

В школах России с 1 сентября введут занятия о спецоперации на Украине

Россия

С 1 сентября в школах Российской Федерации начнут проводить уроки, разъясняющие задачи военной специальной операции на Украине.

В школах России с 1 сентября введут занятия о спецоперации на Украине

Об этом в ходе встречи президента Владимира Путина с членами наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Как сказал глава Минпросвещения РФ, это решение приняли, потому что на детей сегодня обрушилось огромное количество фейков.

"Просто на детей шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны", — заявил Кравцов.

Министр подчеркнул, что уже проводились уроки по обществознанию и истории с разъяснениями о задачах проведения военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее министр просвещения заявлял, что с 1 сентября в начале учебной недели в школах будет исполняться российский гимн, а также будут торжественно поднимать флаг России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова
Темы школа
Sberbank
Новости
Украина получила от США "афганские" вертолёты Ми-17
Опять власть меняется: село Малиновка перешло под контроль ВС РФ
Психолог рассказала, как справиться со стрессом и перестать бояться будущего
Попавший в плен водитель ВСУ Гадский рассказал об обмане в украинском военкомате
Подоляк: Украина изучит полученные от РФ предложения
В школах России с 1 сентября введут занятия о спецоперации на Украине
Ростислав Ищенко: США могут ликвидировать Зеленского одним ядерным зарядом
Экономист допустил повышение годовой инфляции до 20% и падение доходов в России
Иммунолог Крючков: возрастные заболевания после COVID-19 начинаются раньше
Дерматолог: после коронавируса может появиться аллергия на новые возбудители
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Мир. Новости мира
НМ ДНР: Киев заявил о захвате Марьинки в попытке скрыть массовые потери ВСУ
Ирина Шлионская "Сыворотка правды" не гарантирует отсутствия лжи Ирина Шлионская Усам Оздемиров Блицкриг Запада не удался. Готова ли Россия к затяжной экономической войне? Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Индия выбирает Россию, а не США Любовь Степушова
Новости Молдовы
Молдавия начала давление на Приднестровье. Последствия будут критическими
Силовые структуры
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Мэтью Линн: Германию ждут санкции из-за позиции по российскому газу
Мир. Новости мира
Мэтью Линн: Германию ждут санкции из-за позиции по российскому газу
Последние материалы
Психолог рассказала, как справиться со стрессом и перестать бояться будущего
Попавший в плен водитель ВСУ Гадский рассказал об обмане в украинском военкомате
Подоляк: Украина изучит полученные от РФ предложения
В школах России с 1 сентября введут занятия о спецоперации на Украине
Ростислав Ищенко: США могут ликвидировать Зеленского одним ядерным зарядом
Экономист допустил повышение годовой инфляции до 20% и падение доходов в России
Иммунолог Крючков: возрастные заболевания после COVID-19 начинаются раньше
Дерматолог: после коронавируса может появиться аллергия на новые возбудители
"Сыворотка правды" не гарантирует отсутствия лжи
В парламенте Крыма предложили наказать Поклонскую за слова о спецоперации
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников