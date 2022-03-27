В Подмосковье назвали отрасли для импортозамещения, которые получат поддержку

В Московской областной думы утвердили виды деятельности для импортозамещения. Так, в регионе поддержку получит 21 отрасль.

"Мы определили 21 отрасль, которые требуют больше внимания в части стимулирования импортозамещения. Это в первую очередь сельское хозяйство, производство лекарств и медоборудования, пищевая промышленность, производство транспорта", — рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

Кроме того, поддержку получит и агропромышленный комплекс - выращивание зерновых культур, семян масличных культур, овощей защищенного грунта, производство яиц сельскохозяйственной птицы, пищевых продуктов и так далее.

В список попало и производство текстильных изделий и одежды. Помимо этого, в Подмосковье возьмутся за производство лекарственных средств и материалов, которые применяются в медицине.

Ранее в комитете Московской областной Думы по аграрной политике и потребительскому рынку подняли вопрос об обеспеченности региона продовольственными товарами.