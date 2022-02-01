В Подмосковье появится посёлки для медработников

В Подмосковье начинается работа по возведению посёлков специально для медиков. Врачам, которые будут в них жить, будет бесплатно давать земельные участки.

Как сообщают "Вести Подмосковья", первые посёлки будут ждать своих обитателей уже в октябре 2022 года.

"В результате реализации нового проекта участки смогут получить еще 542 врача. Профессия врача всегда была востребована, сейчас же, в условиях пандемии, это требование возросло многократно. Считаю, что нововведение, которое уже достаточно востребовано врачами, приведет к хорошим результатам", — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Под новые посёлки для медиков зарезервированы места общей площадью более 67 га в четырёх подмосковных округах: Сергиево-Посадском, Домодедово, Богородском и Ступино.

Эти четыре посёлка будут продолжением проекта, в рамках которого с начала 2022 года земельные участки в разных округах Подмосковья уже получили 70 врачей, а всего с начала действия программы — более 350 медработников.

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