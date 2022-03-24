В комитете Московской областной Думы по аграрной политике и потребительскому рынку подняли вопрос об обеспеченности региона продовольственными товарами. Это связано с тем, что в последние две недели в Подмосковье резко вырос спрос на муку, сахар, растительное масло и гречневую крупу, сообщает "Вести Подмосковья".
Председатель комитета Сергей Керселян пояснил, что в регионе на постоянной основе ведётся мониторинг цен на продукты первой необходимости. Так, для того чтобы снизить риск возможного дефицита были составлены списки по 32 дистрибьюторам Московской области и Москвы, а также шести производителям России, которые задерживают поставки продуктов.
Кроме того, в комитете отметили, что в скором времени нагрузка на торговые сети заметно снизится, а товары будут поставляться в обычном режиме.
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