В Подмосковье заявили, что дефицита сахара и гречки не будет

В комитете Московской областной Думы по аграрной политике и потребительскому рынку подняли вопрос об обеспеченности региона продовольственными товарами. Это связано с тем, что в последние две недели в Подмосковье резко вырос спрос на муку, сахар, растительное масло и гречневую крупу, сообщает "Вести Подмосковья".

Председатель комитета Сергей Керселян пояснил, что в регионе на постоянной основе ведётся мониторинг цен на продукты первой необходимости. Так, для того чтобы снизить риск возможного дефицита были составлены списки по 32 дистрибьюторам Московской области и Москвы, а также шести производителям России, которые задерживают поставки продуктов.

Кроме того, в комитете отметили, что в скором времени нагрузка на торговые сети заметно снизится, а товары будут поставляться в обычном режиме.

Ранее руководитель компании "Икорный", владеющей сетью магазинов по продаже икры, рыбы и морепродуктов, Евгении Шуваловой рассказал, почему стоимость красной икры существенно упала.