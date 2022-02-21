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Автор Ольга Лазарева

Петербург не успевает строить общественные пространства

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Северной столице не хватает как минимум около 100 общественных пространств. Никакой полноценной работы по их созданию Смольный за последние три года так и не предпринял. При этом пресс-служба губернатора Александра Беглова радуется единственному новому пешеходному маршруту на набережной реки Карповки, который должны построить в этом году.

Петербург не успевает строить общественные пространства

Создание в Петербурге современных мест для отдыха, досуга и работы (то, что принято называть общественным пространством) — давно определенная насущная необходимость большого города. Однако работа в этом направлении развивается не равномерно, без конкретной стратегии и держится в большей степени на плечах частного бизнеса, чем городского правительства.

Самые успешные примеры удачных общественных пространств — коммерческие, частные проекты:

  • "Севкабель",
  • "Этажи",
  • "Новая Голландия".

Город и муниципалитеты последние годы тоже развивают старые и создают новые общественные пространства, но зачастую их проекты остаются востребованными только под мероприятия самих бюджетных организаций, и за их рамками не имеют широкой аудитории.

Кроме того, существует проблема, когда есть подходящие локации для размещения по-настоящему уникальных проектов, способных стать украшением города, но из-за бюрократических проволочек их реализация откладывается уже не один год:

  • "Апраксин двор",
  • оранжереи Таврического сада,
  • "Красный треугольник",
  • Конюшенное ведомство,
  • Почтовый квартал.

Но самое важное — это проблема завершенности создания общественного пространства: функциональная насыщенность, доступность, безопасность, отсутствие транспорта, организация способов общения людей.

И вот с этим у Петербурга главные проблемы — по оценке экспертов СПб ГАСИ завершённых общественных пространств в Петербурге нет. И это пожалуй главное упущение Смольного, по сути пустившего этот вопрос на самотек.

Специалисты-архитекторы приводят простой пример.

Во время ЧМ по футболу-2018 была создана фан-зона на Конюшенной площади. Для того, чтобы ее создать, площадь пришлось трансформировать: убрали общественным транспорт, сделали место, где люди могут сидеть, повесили экраны.

Но общественное пространство оказалось незавершённым: получился большой зрительный зал, где не было достаточного количества дополнительных сервисов — временных сооружений, чтобы обеспечить людям еду, воду, возникла проблема с туалетами.

Отсутствие системы в вопросах создания общественных пространств — большое упущение Смольного, сказывающееся в том числе и на неэффективности собственных проектов (несмотря на десятки и сотни миллионов вложений).

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы санкт-петербург александр беглов
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