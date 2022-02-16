Журналисты в очередной раз заставили Беглова работать

Только после вмешательства журналистов и общественников, а также массовых протестов, губернатор Петербурга Александр Беглов решился на продление срока выселения гаражного кооператива "Маяк". Ранее власти города уже приступили к сносу гаражей не предупредив их собственников заранее.

Однако сегодня Смольный заявил, что решил продлить владельцам гаражей срок освобождения территории гаражного кооператива КАС "Маяк" до 15 мая 2022 года. Эксперты связывают такое послабление со страхом администрации города перед общественниками и прессой.

"В очередной раз мы наблюдаем, как общественники и журналисты опять заставляют Смольный работать. Такое ощущение, что без серьезного общественного пинка ни губернатор, ни его команда неспособны сделать хоть что-то", — отмечает политолог и журналист Андрей Рост.

По его словам, таких пинков с каждым днем становиться все больше. Если бы их не было, город скатился бы в управленческий коллапс.

Ранее сообщалось, что петербуржцы больше не могут сохранять терпение из-за текущего катастрофического положения дел в городе. Самая главная проблема "дождливых" квартир — глобальная протечка в "крыше" губернатора Беглова, который за период зимы доказал, что не способен не только управлять городом, но и банально наладить работу сотрудников коммунальных служб.