Кучи грязного снега нашли даже в центре Петербурга

Всего за несколько дней социальные сети заполонили фотографии с горами грязного снега и льда на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга.

Жители и гости Северной столицы вынуждены наблюдать халатную работу коммунальных служб прямо в центре. В Сети набирают популярность фотографии с Лиговского проспекта, одного из исторических районов города. Огромные груды грязных осадков сложены прямо посреди улицы.

Снегоуборочная техника до сих пор не может избавить улицы города от залежей снега и льда. Кучи неубранных сугробов мешают не только передвижению горожан, но и занимают парковочные места автомобилистов.

Сотни жалоб поступают в администрацию губернатора Петербурга Александра Беглова с самого начала зимы, но почти три месяца ситуация так и не меняется. Горы снега на дорогах и гололед на тротуарах стали причиной многочисленных аварий, затяжных пробок и травм.