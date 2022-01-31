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Автор Ольга Лазарева

Названы лучшие школы Москвы по выполнению норм ГТО

Россия » Центр » Москва

Московский центр "Патриот.Спорт" назвал победителей смотра-конкурса на лучшую реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В 2021/2022 учебном году в нем приняли 275 столичных образовательных организаций. Лучшей стала школа № 1499 имени Героя Советского Союза И. А. Докукина, призерами — школа "Марьина Роща" имени В. Ф. Орлова и школа № 1080.

Названы лучшие школы Москвы по выполнению норм ГТО

Директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев напомнил, что комплекс ГТО был введен в СССР в 1931 году, и с его выполнения начинали свой путь многие именитые спортсмены.

"И сегодня для многих школьников выполнить нормативы ГТО и получить знак отличия — значит подтвердить свои способности, подняться на ступеньку выше по спортивной лестнице, стать частью огромного сообщества людей, которые следят за своим здоровьем и стремятся к высоким достижениям. Поэтому мы рады выделить и наградить те школы и колледжи Москвы, которые активно развивают комплекс ГТО в образовательной среде, помогают ребятам проявлять себя и достигать новых вершин в спорте", — отметил Кучушев.

При выборе победителей организаторы руководствовались несколькими критериями: количеством открытых уроков, классных часов, конкурсов и других мероприятий, посвященных ГТО; количеством обладателей знаков отличия ГТО; числом публикаций на сайте образовательной организации и в соцсетях.

За золотые знаки отличия выпускники школ получают дополнительные баллы к ЕГЭ, а с этого года они будут начисляться и обладателям серебряных и бронзовых знаков. Для получения дополнительных баллов необходимо сдать нормативы до 31 марта 2022 года, когда начнут работать приемные комиссии вузов. В столице записаться на их выполнение можно на сайте центра "Патриот.Спорт", подведомственного Департаменту образования и науки города Москвы.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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