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Автор Ольга Лазарева

Мундеп указала на нехватку дворников и верхолазов в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Депутат Муниципального образования Смольнинское Центрального района Петербурга Елена Бархатова в интервью для издания Pravda.Ru прокомментировала проблему некачественной уборки снега и наледи в Северной столице.

Мундеп указала на нехватку дворников и верхолазов в Петербурге

По ее словам, несмотря на шквал поступающих жалоб коммунальные службы не справляются со своей работой. В частности, она отметила нерешенную проблему сосулек и глыб льда, угрожающе свисающих с крыш домов.

"Как только мы стали писать, засыпать жалобами, тогда вроде как что-то стало сдвигаться, хотя бы остановки стали чистить. Но до сих пор проблема стоит с сосульками", — поделилась депутат.

Также Бархатова рассказала, что сотрудники управляющей компании ЖКС-3 Центрального района Петербурга пытались недавно убрать крупные сосульки. При этом, добавила собеседница, они серьезно повредили кровли целого ряда домов, в том числе отремонтированные в минувшем году. Также она отметила на фоне температурных перепадов глыбы льда накапливаются на крышах зданий, но городские власти совершенно не контролируют эти процессы и игнорируют ставшую уже системной проблему.

"Поломали крыши в некоторых местах новые, сделанные этим летом, и через сутки-двое опять эти сосульки. Никакого решения нет, их оставляют как есть. Не делался мониторинг от слова совсем, ни по улицам с уборкой снега, не было мониторинга и по сосулькам", — заявила Елена.

В завершении беседы представитель МО Смольнинское подчеркнула, что в Жилкомсервисе №3, который обслуживает Центральный район Санкт-Петербурга, не хватает дворников. Кроме того, поделилась депутат, в Смольном пытались переложить ответственность за уборку сосулек с крыш на владельцев заведений, расположенных на первых этажах зданий.

"Когда проходила очистка крыш по сути "кошмарили" именно бизнес, который находится на первых этажах, типа вы виноваты в том, что у вас сверху на крыше стоят сосульки. Дворников мы от ЖКС-3 очень мало видели, и многие писали, что дворников нет", — резюмировала Елена Бархатова.

Тема некачественной работы петербургских коммунальщиков уже второй месяц подряд не теряет актуальность. Данную проблему активно обсуждают горожане в социальных сетях, поднимают в местных СМИ, однако чиновники из Смольного не торопятся ее решать. Губернатор Александр Беглов обещал жителям мегаполиса полную готовность к зимнему периоду, но первые же обильные снегопады в конце ноября показали обратное. Как выяснилось впоследствии, городу не хватает спецтехники, работников ручного труда для оперативной уборки снега и наледи, а также специалистов-верхолазов.

Несвоевременная и плохая работа коммунальных служб в борьбе со снежными заносами в Северной столице создает серьезные препятствия не только для владельцев автомобилей и пешеходов, но также для курьеров и веломарафонцев.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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