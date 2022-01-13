Чубайс рассказал, как Путин увёл Россию с "тупого" пути развития

Президент России Владимир Путин увёл страну с тупикового пути развития, приняв решение выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, заявил специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Политик назвал старую стратегию развития "тупой" и объяснил, что придерживаться её значит безнадёжно отстать от ведущих экономик на международной арене. По его мнению, решение российского лидера постепенно переходить от угля, нефти и газа к чистым источникам энергии — это лучший выход в нынешних условиях.

"У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год", — передаёт РИА Новости слова Чубайса.

Ранее Путин на ежегодной пресс-конференции ещё раз напомнил, что Россия и Китай пришли к общему выводу в направлении совершенствования энергетики — взяли на себя обязательство выйти на углеродную нейтральность к 2060 году.

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