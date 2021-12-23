Путин оценил влияние дружбы России и Китая на международной арене

Крепкие и дружественные отношения Китая и России — это серьёзный стабилизирующий фактор на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Лидер обратил внимание, что у него с председателем КНР Си Цзиньпином действительно сложились очень доверительные личные отношения, которые помогают выстраиванию делового партнёрства. Он перечислил направления, по которым Россия и Китай ведут совместную работу.

"Китай — это номер один среди наших торгово-экономических партнёров. Он безусловно является лидером мировой экономики. Мы работаем по очень разным направлениям. По энергетике — и Китай, и Россия взяли на себя обязательство выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. В атомной энергетике продолжается работа, в высоких технологиях, в космосе и в гуманитарной сфере. Это всё естественно объединяет людей", — рассказал он.

Путин особое внимание уделил сотрудничеству России и КНР в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объёме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем вместе высокотехнологичные виды вооружений, заметил он.

"Мы развиваем и сотрудничество между вооружёнными силами: совместные учения, участие в международных военных играх, совместное патрулирование на море и воздухе. И эта работа является серьёзным стабилизирующем фактором на международной арене", — сообщил лидер.

Ранее российский дипломат и помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшие переговоры Путина и Си Цзиньпина разговором двух друзей.

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