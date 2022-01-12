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Автор Ольга Лазарева

Петербуржцы начали складировать мусор на автостоянках

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Петербурга продолжают отправлять сотни жалоб по поводу неубранного снега на государственный портал "Наш Санкт-Петербург". В некоторых районах горожане доведены до отчаяния сложившейся с вывозом мусора обстановкой и привлекают внимание к проблеме оригинальными перфомансами, складируя мусор прямо на парковочных местах.

Специалисты отмечают: никаких предпосылок для скорейшего разрешения мусорного коллапса в Петербурге на сегодняшний день нет. На административный портал "Наш Санкт-Петербург" ежедневно продолжают поступать сотни жалоб от горожан на заваленные мусором петербургские дворы, в некоторые из которых спецтехника не заглядывала с декабря прошлого года.

И если в Невском районе на Октябрьской набережной, 124 дело пока обходится переполненными контейнерами, то в том же районе, но уже на проспекте Солидарности, 5 мусор, судя по фотографии, предоставленной местным жителем, уже размещают на земле.

В Санкт-Петербурге не вывозят мусор
В Санкт-Петербурге не вывозят мусор

В Кировском районе дела обстоят хуже — во дворе дома №9 в Охотничьем переулке мусор не вывозился с 1 января 2022 года. Жители неоднократно просили районную администрацию о помощи, но их раз за разом "кормили завтраками", тогда как мусор продолжал накапливаться. Сейчас там поселились опасные вредители — крысы.

"Уже бегают крысы. Давались неоднократные заявки! Каждый раз обещали в течение суток. Так ни разу не вывозили!" — возмущается Иван З., подавший жалобу на портал.

Проблемы Санкт-Петербурга с вывозом мусора
Проблемы Санкт-Петербурга с вывозом мусора

Еще более масштабно проблема проявляется в Выборгском районе, в поселке Парголово. Настоящая мусорная свалка образовалась во дворе дома №41 по Заречной улице. Судя по сообщению на портале "Наш Санкт-Петербург" от Александра А., коммунальные отходы не вывозились с начала января. Неудивительно, что в такой горе мусора тоже завелись крысы.

Проблемы Санкт-Петербурга с вывозом мусора
Проблемы Санкт-Петербурга с вывозом мусора

Жители Красногвардейского района сообщают, что на Белорусской улице, во дворе дома №8, местные перевозчики просто забыли о переполненных отходами контейнерах:

"Заброшенные мусорные баки с мусором стоят круглосуточно в проезде около дома", — пишет пользователь под ником М. М.

Проблемы Санкт-Петербурга с вывозом мусора
Проблемы Санкт-Петербурга с вывозом мусора

Самая необычная ситуация сложилась на проспекте Металлистов рядом с домом №117. Там отчаявшиеся жители, не дождавшись вывоза мусора с контейнерных площадок, начали складывать свои коммунальные отходы на парковочные места. Возможно, таким образом они пытаются привлечь внимание к проблеме отсутствия вывоза мусора с территории их двора, мол, "быстрее эвакуируют за неправильную парковку, чем заберут профильные службы".

Проблемы Санкт-Петербурга с вывозом мусора
Проблемы Санкт-Петербурга с вывозом мусора

Напомним, глобальный мусорный коллапс, начавшийся в Петербурге с 1 января нового года, привел к масштабному нашествию вредителей в жилых дворах многих городских районов.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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