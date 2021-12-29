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RT: Через 30 лет после распада СССР продолжает формировать настоящее

Россия

30 лет назад рухнула и распалась на кусочки крупнейшая мировая сверхдержава. Но и сегодня воспоминания об СССР и событиях, произошедших "сразу после" него, все еще формируют наше настоящее.

RT: Через 30 лет после распада СССР продолжает формировать настоящее

Как — об этом рассказали журналисты RT-Deutsch.

"Мог ли кто — нибудь предположить, что перестройка Горбачева, которая пробудила надежду на обновление у миллионов людей внутри страны и за рубежом, закончится катастрофой? Вместо позитивных изменений пришли крах государства, бедность, национализм, несколько гражданских войн и разнузданная организованная преступность. Между провозглашенной перестройкой и концом Советского Союза прошло всего шесть лет", — говорится в материале издания.

По мнению корреспондента RT Нины Санг, реформы пришли слишком внезапно и были слишком необдуманными:

"Там, где целью была эволюция, результатом стала революция. Национализм распространялся с ужасающей скоростью. Недоверие посеяно, соседи пошли друг на друга".

Санг отмечает, что, Беловежский договор, который 8 декабря 1991 года объявил Советский Союз несуществующим, запустил "кровавый процесс":

  • Первая нагорно-Карабахская война 1988-1994 годов
  • Приднестровский конфликт 1990-1992 годов
  • Грузино-Абхазская война 1992-1993 годов
  • Таджикский Гражданской Войны 1992-1997
  • Первая чеченская война 1994-1996 годов

Хотя сами подписанты неоднократно утверждали, что разделение "гигантской империи "и ядерной сверхдержавы произошло совершенно без кровопролития:

"Ни одной капли крови не было пролито", — утверждает и сейчас Станислав Шушкевич.

Нина Санг парирует:

"… реальность была другой. Экономические, политические и социальные структуры рухнули, и тысячи людей погибли. Мафия, мошенничество и коррупция продолжали действовать. В то время как союзные республики стали независимыми, ситуация была особенно драматичной для Российской Федерации, правопреемницы Советского Союза".

Журналистка ссылается на слова Владимира Путина, констатировавшего, что население "исторической России" (как он называет Советский Союз) сократилось вдвое, а ещё Россия потеряла половину своей промышленности.

Ностальгия не отпускает

Но действительно ли время после Советского Союза было таким "плохим"? — задаётся вопросом RT и сами же отвечают:

Хотя сегодня многие граждане России испытывают ностальгию по советским временам, в то же время они ценят преимущества, которые принесла горбачевская "перестройка", такие как свобода путешествий или свобода слова.

  • И все же: 62% граждан сожалеют о распаде СССР.

Советский Союз продолжает жить — в воспоминаниях граждан, которые вспоминают дни славы своей страны, и в умах соперников России, которые все еще думают о блоках и сверхдержавах.

Вот как Советский Союз формирует наше будущее через 30 лет после его смерти".

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Как восстановить СССР? Поэтапный план
Автор: Ольга Лебедева
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