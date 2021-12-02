Помощник Горбачёва назвал условие, при котором СССР мог бы "остаться жить"

Распада СССР можно было избежать. Он мог продолжить "жить", перестроившись в демократическое государство. Но объявленная в стране перестройка не дала результата, которого от неё ожидали: тогда надо было поменять многие управленческие механизмы, чего не было сделано.

Так считает экс-пресс-секретарь первого и последнего президента Советского Союза Михаила Горбачёва Андрей Грачёв.

Как пояснил Грачёв в интервью РИА Новости, СССР был "тоталитарным и репрессивным государством", "архаичным продолжением Российской империи", а поскольку одновременно с этим он был сверхдержавой, "наряду с США управлявшей двухполярным миром", то дальше продолжать существовать в "таком виде" просто не мог.

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