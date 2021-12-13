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Жители Санкт-Петербурга опасаются за свою жизнь из-за ледяных дорог

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Ряд петербургских пабликов во "ВКонтакте" предупредил автомобилистов и пешеходов об опасности передвижения на ледяных дорогах. Жители нескольких районов Северной столицы отметили, что не наблюдают обработки дорог специальными материалами.

Жители Санкт-Петербурга опасаются за свою жизнь из-за ледяных дорог

Горожане потребовали привлечь к ответственности администрацию губернатора Александра Беглова в связи со снежным коллапсом в городе. Коммунальные службы абсолютно не справляются со своими обязанностями, в то время как Смольный — бездействует.

"Ничего, губернатор потом скажет, что зима пришла неожиданно и, вообще, сами виноваты — меньше по улицам ходить надо";

"Как же это все надоело, ей-богу! Сначала из-за сугробов было не пройти, теперь если не кости переломаешь, поскользнувшись на льду, так сосулька в голову прилетит!" — оставили гневные комментарии пользователи Сети.

Ещё в октябре губернатор Александр Беглов утверждал, что город полностью готов к зимнему сезону. Между тем, циклоны "Бенедикт" и "Даниэль" стремительно засыпали Петербург толстым слоем снега. Смольный в очередной раз доказал, что не в состоянии справиться со снежным коллапсом в Северной столице.

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Автор: Ольга Лазарева
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