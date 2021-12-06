Юго-западный округ стал самым читающим в Москве

Больше всего книг за этот год забронировали и взяли в библиотеках юго-западного округа. С момента запуска сервиса по предварительному заказу книг "Библиотеки Москвы" на портале mos.ru жители столицы воспользовались бронью литературы в читальнях ЮЗАО 3,6 тысячи раз.

В основном онлайн книги заказывали читатели от 20 до 40-45 лет. Как объяснили в пресс-службе Центральной библиотечной системы ЮЗАО, это те, кто хорошо владеет и часто пользуется разными сервисами mos.ru.

"Преимущественно бронируют взрослые, так как часто обращаются к порталу mos.ru в повседневной жизни. А потом, это удобно. Вы приходите и не ждёте подбора книги в филиале. Просто бронируете её на сайте — сразу видите по каким адресам она есть и куда вам удобнее за ней подъехать. Для библиотекарей это тоже плюс", — рассказали в пресс-службе ЦБС.

Одними из самых востребованных библиотечных книг в этом году стали произведения отечественных классиков — Льва Толстого, Михаила Булгакова, Александра Пушкина, Ивана Тургенева и Фёдора Тютчева. По словам представителей пресс-службы ЦБС, тенденция высокого спроса на книги в библиотеках ЮЗАО и непосредственно выбор литературы вполне понятны.

"Наш округ неслучайно считается академическим, здесь очень много вузов и, соответственно, читающих людей. Особенно этим всегда отличались районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский", — отметили в ЦБС.

Сервис по бронированию книг "Библиотеки Москвы" открылся для жителей столицы и пользователей портала mos.ru в апреле этого года. Сейчас это самостоятельная система по взаимодействию читателей с городскими библиотеками. Большинство вопросов по заказу книг москвичи могут решить онлайн: от выбора подходящих книг до их бронирования и даже продления. Забронировать книгу с помощью сервиса можно, открыв на mos.ru раздел "Культура" и выбрав категорию "Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования".