Познер поддержал письмо медиков с приглашением в "красную зону"

Журналист Владимир Познер высказал своё мнение насчёт открытого письма 11 российских медиков, в котором они предложили противникам вакцины прийти в "красной зоне".

"Конечно, я считаю, что этот шаг со стороны наших врачей — он правильный. В том смысле, что нужно предпринимать всякие усилия, чтобы убедить противников вакцинации в том, насколько опасно то, что они делают", — сказала Познер ТАСС.

Также ведущий отметил, что он очень удивляется либеральности властей, поскольку в других странах более жёстко заставляют людей вакцинироваться. Кроме того, Познер считает, что позиция противников вакцинации — эгоистичная и неразумная.

Ранее известные российские врачи в открытом письме обратились к знаменитостям из числа противников вакцинации от COVID-19. Медики позвали их в "красную зону", чтобы изменить мнение о прививках.

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