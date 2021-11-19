Юрист: россияне могут подделывать документы об уровне антител ради QR-кодов

Адвокат, руководитель московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнёры" Александр Добровинский в разговоре с Pravda.Ru предположил, что в России могут подделывать документы об уровне антител.

Он считает, что именно к этому может привести инициатива ввести QR-коды по уровню антител, которая на данный момент активно обсуждается в российском правительстве.

"Должны быть какие-то разъяснения по этому поводу по причине того, что антитела имеют тенденцию снижаться", — отметил Добровинский.

Кроме того, он напомнил о поддельных сертификатах о вакцинации. Адвокат полагает, что аналогичная реакция может быть и на это нововведение — люди будут подделывать документы, что у них антитела. По его мнению, это будет "круговорот поддельных документов".

При этом Добровинский считает, что государство будет активно бороться с такими порывами.

"Я думаю, что будет введён ряд лабораторий, которые будут пользоваться доверием. Сертифицированные лаборатории, результат которых будет поступать сразу на Госуслуги, а на самом сайте должен появиться перечень таких организаций", — заявил эксперт.

Ранее в КПРФ выступили против обязательных QR-кодов. В партии хотят Робратиться в Конституционный суд с просьбой о проверке внесённых в Госдуму правительственных законопроектов. По словам лидера партии Геннадия Зюганова, эти проекты нарушают "шесть статей Конституции и носят провокационный характер".

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