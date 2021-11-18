В КПРФ выступили против обязательных QR-кодов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко оценил для Pravda.Ru идею ввести QR-коды по уровню антител, которая сейчас обсуждается в правительстве РФ.

"Что касается QR-кодов, мы свою позицию высказали. Мы рассматриваем это как инструмент контроля государства над гражданами. И неважно — сегодня это вакцинация, антитела, послезавтра — это еще что-то. Мы вообще, в принципе, высказали свою отрицательную позицию по QR-кодам", — сказал Ющенко.

Депутат фракции КПРФ выступил против введения обязательных QR-кодов.

"Что качается вакцинации, есть сертификат. Кому удобно пользоваться электронным видом сертификата в виде QR-кода, например, кому удобно бумажные носители с собой носить. Мы считаем, что QR-код не должен вводиться как обязательно оформленный. Неважно, что он там делает — антитела контролирует или еще что-то. Но как обязаловку мы это рассматриваем скептически", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что КПРФ намерена обратиться в Конституционный суд с просьбой о проверке внесённых в Госдуму правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. По словам лидера партии Геннадия Зюганова, эти проекты нарушают "шесть статей Конституции и носят провокационный характер".

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