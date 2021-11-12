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Заммэра назвал количество нежилой недвижимости, купленной инвесторами у Москвы

Россия » Центр » Москва

За последние три года — с октября 2018 по октябрь 2021 года — Москва реализовала на городских аукционах свыше двух с половиной тысяч объектов нежилой недвижимости общим метражом почти 250 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра назвал количество нежилой недвижимости, купленной инвесторами у Москвы

За период с октября 2018 года по октябрь текущего года Москва заключила с инвесторами 2680 договоров купли-продажи объектов недвижимости нежилого назначения, совокупная площадь которых составила чуть больше 243 тысяч квадратных метров. Общая сумма всех договоров достигла практически 16 миллиардов рублей. Стоит отметить, что интерес к недвижимому имуществу столицы со стороны инвесторов стабильно растёт: если за первый год указанного периода Москва реализовала 404 объекта на 3,7 млрд рублей, то за второй — с октября 2019 года по октябрь 2020 — уже 792 объекта на 4,7 млрд рублей.

"В 2020–2021 годах было заключено 1484 сделки на 7,6 миллиарда рублей", — дополнил вице-мэр Владимир Ефимов.

Росту продаж городской недвижимости во многом поспособствовали такие новшества в процессе приобретения нежилых помещений, как возможность совершать сделку с единственным участником продажи при условии публичных предложения и аукциона или с предпоследним претендентом на лот при условии отказа победителя аукциона подписывать договор.

Необходимо подчеркнуть, что средства, которые Москва получает вследствие реализации своего имущества, столица направляет на свои различные нужды, в том числе на реализацию городских социальных программ.

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Автор: Ольга Лазарева
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