Портал Госуслуг подвергся рекордной по мощности кибератаке. Как сообщает МК.RU, 11 ноября пользователи не могли зайти на сайт ни с компьютера, ни с телефона. При попытке появлялась надпись "Сервис временно недоступен".
Портал "висел" примерно 20 минут, у некоторых пользователей — больше.
Сейчас сайт восстановили. Специалисты выясняют причины.
8 ноября эксперты по кибербезопасности объяснили причины сбоя "Госуслуг", из-за которого "обнулились" и сократились сроки действия сертификатов вакцинированных от коронавируса россиян.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!