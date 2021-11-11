Портал Госуслуг подвергся мощной кибератаке

Портал Госуслуг подвергся рекордной по мощности кибератаке. Как сообщает МК.RU, 11 ноября пользователи не могли зайти на сайт ни с компьютера, ни с телефона. При попытке появлялась надпись "Сервис временно недоступен".

Портал "висел" примерно 20 минут, у некоторых пользователей — больше.

Сейчас сайт восстановили. Специалисты выясняют причины.

8 ноября эксперты по кибербезопасности объяснили причины сбоя "Госуслуг", из-за которого "обнулились" и сократились сроки действия сертификатов вакцинированных от коронавируса россиян.

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