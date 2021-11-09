В Госдуме объяснили дело против ТНТ из-за поцелуя мужчин

Депутат Госдумы Михаил Романов дал комментарий относительно возбуждения административного дела против телеканала ТНТ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Представитель Госдумы отметил, что ему важно, что нарушение установлено и закон работает. По его мнению, это сигнал для руководства канала для того, чтобы они более внимательно следили за отбором своего контента.

Напомним, что дело против ТНТ возбудили из-за сценки в шоу "Игра", где комики обыгрывали ситуацию на свадьбе. Так, Денис Дорохов в роли невесты поцеловал партнёра по команде в образе жениха Александра Панекина.

"Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда", — цитирует депутата "Лента.ру".

Ранее Ксения Собчак заявила, что точно знает, почему новое шоу ТНТ "Игра" закрыли. Журналистка уверена, что скандальный поцелуй Дорохова здесь ни при чём. Она видит в провале передачи происки Александра Маслякова.

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