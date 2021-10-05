Закрыть ТНТ из-за "хамства и неуважения" требуют в Госдуме

Депутат Госдумы VII созыва Виталий Милонов заявил, что телеканал должны закрыть за "хамство и неуважение к морали" показав в эфире поцелуй мужчин. Речь идёт о шоу "Игра", в котором парламентария возмутило поведение членов КВН-команды "Камызяки".

В сценке комики обыгрывали ситуацию на свадьбе. Денис Дорохов в роли невесты поцеловал партнёра по команде в образе жениха Александра Панекина.

"Это, конечно, негодяйство полнейшее. Мужчин надо оштрафовать, отправить на исправительные работы, канал тоже оштрафовать", — возмутился Милонов в беседе с "Лайфом".

По мнению политика, такое поведение недопустимо и нужно применить не только жёсткие санкции, но и общественное порицание.

"Телеканал должен очень серьёзно ответить за этот поступок, за этот выпад, за это хамство, неуважение к общественной морали", — резюмировал депутат.

Ранее депутат предложил продвигать "традиционные ценности" при помощи спортивной формы футболистов. По мнению Милонова, российским игрокам необходимо носить нарукавники с изображением "разнополой семьи". Это, по его словам, стало бы контраргументом в борьбе с флагами ЛГБТ и радужными нашивками на футболках иностранных футболистов.

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