Руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев заявил, что все жители региона уже прошли Всероссийскую перепись населения.
"Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения", — цитирует Дигаева РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил каждого россиянина поучаствовать в переписи. Он сам, а также Владимир Путин уже приняли участие в акции. Президент России ответил на вопросы через портал госуслуг, из своего кабинета в Кремле. Глава государства также отметил важность участия в мероприятии.
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