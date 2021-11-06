Чечня стала первым регионом, где все жители прошли перепись населения

Руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев заявил, что все жители региона уже прошли Всероссийскую перепись населения.

"Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения", — цитирует Дигаева РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин попросил каждого россиянина поучаствовать в переписи. Он сам, а также Владимир Путин уже приняли участие в акции. Президент России ответил на вопросы через портал госуслуг, из своего кабинета в Кремле. Глава государства также отметил важность участия в мероприятии.

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